Heftige vakantieliefde eindigt in doffe tragedie voor tieners

SBS komt in najaar nog met Koningsdag en songfesti­val-special Thank you for the music

13:20 Een halfjaar na de geplande datum gaat het nieuwe seizoen van Thank you for the music alsnog van start bij SBS 6. Het spelletjesprogramma begint op 25 september, meldt de zender. Omdat de aflevering al opgenomen waren, krijgen kijkers in het najaar alsnog specials voorgeschoteld rond Koningsdag en het songfestival.