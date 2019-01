Heleen laat koeien uit en nieuw kapsel voor Georgina

'Baby zal verstoorde relatie Kate en Meghan verbeteren'

14:51 De relatie tussen Kate Middleton (36) en Meghan Markle (37) zal ‘dramatisch verbeteren’ wanneer Meghan haar eerste kind heeft gekregen. Dat beweert koningshuisverslaggeefster Katie Nicholl. Zij sprak in de documentaire Kate versus Meghan: Princesses at War? van de Britse zender Channel 5 over de vermeende 'paleisoorlog' tussen de hertoginnen van Cambridge en Sussex.