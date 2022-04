Helemaal zwart en niks onder haar jasje: dit is de songfestival-outfit van S10

Familie Halyna Hutchins wil dat politie beelden van schietinci­dent verwijdert

De familie van de overleden cameravrouw Halyna Hutchins eist dat de politie van Santa Fe in de Amerikaanse staat New Mexico de beelden van het fatale schietincident op de set van de film Rust verwijdert. Dat zegt de advocaat van de familie in een brief die naar de politie is gestuurd naar aanleiding van de maandag vrijgegeven beelden. Nieuwszender CNN heeft de brief ingezien.

