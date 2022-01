Helene Fischer moeder geworden van een dochter

De Atemlos durch die Nacht-zangeres maakte in oktober bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Fischer stond overigens niet te springen om het nieuws met de buitenwereld te delen, maar omdat Duitse media het al hadden onthuld, kon ze niet anders.



‘Wat kan ik zeggen, helaas is het naar buiten gekomen terwijl we het graag nog voor onszelf hadden gehouden. Hoe mooi het nieuws ook is, we wilden langer wachten tot we het publiekelijk bekend zouden maken’, schreef Fischer. Ze stelde het vooral vervelend te vinden voor de mensen aan wie ze het nog niet had verteld. ‘Zakenpartners, vrienden en zelfs familieleden. Ik wilde jullie alleen maar beschermen en indirect ook mezelf. Ik had het jullie graag persoonlijk gezegd.’