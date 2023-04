Hélène Hendriks mist laatste HLF8 wegens privéomstandigheden

Na vier seizoenen is er vrijdagavond een einde gekomen aan de talkshow HLF8 . Presentator Johnny de Mol bedankte zijn team, de gasten en de kijkers thuis, maar bracht vooral ook een ode aan zijn gezin. Dat riep de nodige emoties bij hem op. ,,Zonder jullie geduld, liefde en geloof in mij had het echt niet gekund.”

In de allerlaatste uitzending van de talkshow waren onder anderen Goedele Liekens, Filemon Wesselink en Caroline van der Plas aanwezig. De Mols vaste invalster, Hélène Hendriks, was vrijdagavond overigens niet aanwezig in de studio. Zij kon er vanwege ‘privéomstandigheden’ niet bij zijn, vertelde De Mol. Wat er aan de hand is werd niet duidelijk, maar hij wenste haar veel sterkte toe. Daarna werd er onder meer teruggeblikt op mooie momenten van de talkshow.

Pas aan het einde van de aflevering nam De Mol het woord. ,,Lieve mensen, dit was hem dan. De laatste. De afgelopen twee jaar laten zich het best omschrijven als een waanzinnige rit in een spectaculaire achtbaan. Een rollercoaster met een grillig parcours, hoge toppen, scherpe dalingen en hier en daar een onverwachte looping die de boel helemaal op z’n kop zette. Toch heeft niemand van ons zijn ogen dichtgehouden tijdens deze rit. We zijn er vol voor gegaan, met de armen in de lucht en hebben het uitgeschreeuwd van plezier en soms van een beetje ellende.”

De Mol stelde dankbaar te zijn voor de gasten, de kijkers en de muziek die tijdens de afleveringen werd verzorgd. Ook het team van HLF8 zette hij in het zonnetje. ,Ik ben zo ontzettend trots en dankbaar dat jullie allemaal zijn blijven zitten tijdens deze rit”, zei de presentator. ,,Ook op de momenten waarop je had kunnen kiezen om uit te stappen. Niemand heeft opgegeven, vol vertrouwen werd de volgende looping overwonnen. Er zijn niet genoeg woorden om uit te kunnen drukken hoe bevoorrecht ik me voel met zo’n team. Thanks voor de ride, ik ga het ontzettend missen en ik had het voor geen goud willen missen. Nu zijn we uitgestapt, het voelt nog even een beetje onwennig en wiebelig, maar het komt goed. Ik koester alle mooie momenten.”

Tijdens het dankwoord hield De Mol zich sterk, maar toen hij over zijn ‘thuisteam’ begon, kreeg hij het even te kwaad. ,,De vier kanjers die altijd op mij wachten. Zonder jullie geduld, liefde en geloof in mij had het echt niet gekund”, zei De Mol met een brok in zijn keel.

Grote afwezige

HLF8 was in de zomer van 2021 voor het eerst te zien. In eerste instantie werd het programma alleen door Johnny de Mol gepresenteerd en was Hélène Hendriks de vaste invaller. De Mol legde eind april vorig jaar zijn werkzaamheden bij de talkshow neer vanwege beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. Hendriks en Leonie ter Braak namen toen de presentatie over. Sinds begin dit jaar is Sam Hagens de hoofdpresentator. Ook keerde De Mol terug voor een avond per week.

