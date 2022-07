Henny Huisman hoorde van Shownieuws-verslaggevers dat hij overgrootvader werd

,,Ik zat naast hem in de auto toen Shownieuws belde”, vertelt Maurits Hazeleger in het filmpje met de titel Showtime. ,,Ze hadden meerdere tips gekregen dat hij overgrootvader zou worden. Ik schrok me kapot.” Maurits en Emma hadden een heel plan de campagne opgesteld om het nieuws in verschillende fasen aan familieleden te vertellen, omdat de zwangerschap niet gepland was. Uiteindelijk was Henny heel erg blij met het nieuws.

In de video op YouTube vertellen de ouders over het hele traject naar de bevalling toe. Ook worden er in het filmpje daadwerkelijk beelden van de bevalling getoond. Henny Huisman zelf figureert ook in de compilatie.

De jonge ouders willen naar eigen zeggen vertellen over de tienerzwangerschap om ‘met een eerlijk en echt verhaal’ tegengas te bieden aan de negatieve reacties die zij hebben gekregen nadat zij het nieuws vertelden. ,,Het was niet gepland, maar je bent echt wel het allerbeste dat ons is overkomen”, vertelt Emma in het filmpje tegen haar nu twee maanden oude zoon.

Henny maakte de geboorte van zijn achterkleinzoon begin mei zelf wereldkundig op Twitter. Aan Shownieuws vertelde de 71-jarige televisiecoryfee eerder hoe bijzonder het is om overgrootvader te worden: ,,Je hebt een kind en die heeft een kind en daar zit dan ook weer een kind in. Het is heel bijzonder, een godsgeschenk.”

