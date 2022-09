Henny Huisman laat achterste van zijn tong zien in nieuwe theatershow: ‘Geen zure nasmaak’

Met videoHenny Huisman is van plan het achterste van zijn tong te laten zien aan het publiek dat naar zijn nieuwe theatershow komt. ,,Bij mij zit daar geen zure of nare nasmaak, aan het achterste van mijn tong”, zegt de 71-jarige Huisman in gesprek met het ANP. Het tv-icoon begint vanavond aan zijn tour, die tevens de naam Het Achterste van mijn Tong draagt.

,,Ik heb een vrij vrolijke tong. Laat ik het zo zeggen”, aldus Huisman. In zijn show neemt hij het theaterpubliek mee door zijn leven. Hij vertelt verhalen ‘die je niet op televisie zag’, zoals wat er achter de schermen gebeurde bij programma’s. Theater maken is nieuw voor Huisman. ,,Het is even wennen. Eigenlijk moet je de clou aan het begin al weggeven en er aan het einde weer op terugkomen.” Hij is dan ook ‘zeker’ nerveus voor zijn eerste show. ,,Je wil toch dat de mensen een leuke avond hebben. Ik heb iets nieuws moeten leren. Dat valt niet mee op je 71e.”

Bekende collega’s hoeven volgens Huisman niet bang te zijn. ,,Mensen vroegen of ik andere BN’ers te grazen ga nemen. Als ik dat zou willen, zou ik het wel kunnen doen. Maar dan vertel ik het verhaal wel vanuit mezelf, over wat ik met ze heb meegemaakt.” Huisman weet wel wat grote namen van mensen die hem zijn tegengevallen, maar dan spreekt hij over buitenlandse artiesten. ,,Wel ga ik het over Joop van den Ende hebben. Vanzelfsprekend, maar dan met het verhaal zoals het echt gegaan is tussen ons.”

Volledig scherm Henny Huisman © Brunopress

Talent

Tijdens de show van Huisman krijgt ook het publiek de kans om talent te laten zien. ,,In elk plaatsje heb je de local hero’s die niet zijn doorgebroken, maar wel talent hebben”, vertelt Huisman. ,,Die wil ik een kans geven. Mensen kunnen zich van tevoren aanmelden bij de producent. Het hangt natuurlijk ook een beetje aan me: mensen met talent een podium geven.”

De eerste show van Huisman vindt wat hem betreft plaats zonder al te veel poespas. ,,Ze wilden een rode loper neerleggen en BN’ers uitnodigen. Ik zei: nee joh, ben je gek? Gewoon lekker tenue de ville”, aldus Huisman. ,,Alsjeblieft geen stress meer. Ik zie mensen al in het lang komen. Gewoon een spijkerbroekje, dat past veel beter bij me tegenwoordig.” Donderdagavond staat Huisman voor het eerst voor een publiek met zijn theatershow. Dat gebeurt in Café de Cactus in Hengelo. Vervolgens doet Huisman nog theaters aan in onder andere Emmeloord, Zaltbommel, Nieuwegein, Weesp en Wormer.

