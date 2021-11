Henry van Loon presenteert Comedy Central-roast Hans Klok

Bijna 800.000 kijkers voor Adele: One Night Only

De tv-special rond Adele op NPO 3 is gisteravond bekeken door 797.000 mensen. In de special zingt de Britse zangeres in Los Angeles zowel haar bekendste nummers als nieuw werk. Dat werd afgewisseld door een interview dat Oprah Winfrey met Adele had.

