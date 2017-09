'Herpesslachtoffer': Ik heb sekstape van mijn avontuurtje met superster Usher

Hoewel Usher (38) stelt Quantasia Sharpton nooit te hebben ontmoet in een hotel, zouden er beelden van een bewakingscamera zijn die het tegendeel bewijzen. De Amerikaanse entertainmentsite TMZ zegt een voormalige medewerkster van het hotel te hebben gesproken. Die bevestigde dat Usher zich meldde in de lobby van het hotel in Atlantic City en later naar Quantasia's kamer ging. Over een eventuele sekstape met Sharpton kon zij niks zeggen. Maar Sharpton beweert in een telefonisch interview (zie onder) dat ze recent gaf dat er wel degelijk een hete beeldregistratie is van haar gemeenschap met de ster. Of dat daadwerkelijk zo is, is vooralsnog onduidelijk. Ze heeft de tape nog niet openbaar gemaakt.



Usher zegt dat de vrouw die hem beschuldigt van een besmetting met de soa, geen enkel bewijs heeft. De advocaat van de zanger heeft de rechter inmiddels gevraagd de zaak te sluiten, omdat niet duidelijk is of de klaagster al herpes had voor haar avontuurtje met Usher. Volgens de zanger had hij in 2014 na een concert absoluut geen tijd om iets met Sharpton aan te knopen. Rond die tijd begon namelijk zijn romance met Grace Miguel die in dat jaar zijn manager was. De twee kregen inderdaad iets met elkaar en het stel is inmiddels getrouwd. De entourage van de rapper verzekert dat Usher en Grace tijdens de tournee van 2014 weinig vrije tijd hadden. Op de momenten dat ze niet hoefden te werken, waren ze samen.



Er lopen inmiddels drie aanklachten tegen Usher van twee vrouwen (onder wie Quantasia, red.) en een man die de zanger ervan beschuldigen hen te hebben besmet met het virus. Ze eisen een schadevergoeding van elk 8,5 miljoen euro. De raadsman van de drie claimt dat ze onveilig seksueel contact hebben gehad met Usher. Tussen 2009 en 2010 zou al zijn vastgesteld dat hij drager is van de soa, die niet is te genezen. Usher heeft nog niet gereageerd op het sekstapeverhaal.