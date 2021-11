Hersentumor The Wanted-zanger Tom Parker is ‘onder controle’

AD Media Podcast ‘Zónder Tim den Besten is ‘100 dagen in je hoofd’ fantas­tisch!’

Zowel NPO 1 als RTL 4 heeft de zaterdagavond vernieuwd. Victor Mids was met Mindf*ck (AvroTros) de grote winnaar, met 1,5 miljoen kijkers. Daarmee troefde de illusionist net Chantal Janzen af, die begon met haar Pyjama Party en 1,1 miljoen toeschouwers trok. Het is een van de onderwerpen van gesprek in de AD Media Podcast, met tv-recensent Angela de Jong, mediajournalist Dennis Jansen en presentator Manuel Venderbos.

