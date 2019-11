Hertogin wil Meghan genoemd worden: ‘Laat iedereen relaxed zijn als ik langskom’

Het artikel van de Britse nieuwssite is ongebruikelijk. De auteur, journaliste Bryony Gordon, werd de afgelopen anderhalf jaar naar eigen zeggen een vertrouweling van Meghan. Ze vergezelde de voormalig Suits-actrice onlangs bij een ‘privébezoek’ aan de Luminary Bakery in Londen, waar vrouwen met een problematisch verleden werken en ervaringen uitwisselen.



Markle verscheen in een simpele blouse met jeans en Adidas-sneakers. Ze zag eruit als een gewone vrouw, precies zoals ze wilde overkomen. ,,Sinds ik in Engeland ben, merk ik dat mensen een verwachting hebben als ik ergens kom’’, zei de Amerikaanse tegen de aanwezige vrouwen. ,,Dus ik heb zoiets van: laten we gewoon echt relaxed zijn, iedereen lekker rustig. Want uiteindelijk zijn we allemaal vrouwen. We hebben allemaal onze verhalen en ik voel me vereerd dat ik die van jullie kan horen.’’



En luisteren deed ze, aldus de Telegraph-journalist. En dat niet alleen: ze troostte een huilende vrouw en rolde haar mouwen op om taarten te versieren. ,,Als je alle lagen weghaalt als mensen en vooral als vrouwen, dan kunnen we ons echt verbonden voelen en elkaar begrijpen’’, zei Meghan. ,,Onze levens zijn wel verschillend, onze achtergronden, ervaringen. Maar als we verbinding met elkaar maken, blijkt dat onze angsten, onzekerheden, de dingen die we leuk vinden, dat die heel erg hetzelfde zijn. Dat is geruststellend.’’