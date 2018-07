Het adieu van Paul Simon

update Wat heeft Samantha (Barbie) met haar gezicht gedaan?

6 juli Wat heeft Samantha de Jong, oftewel realityster Barbie, in vredesnaam aan haar gezicht laten doen? Die prangende vraag wordt sinds een paar dagen veelvuldig gesteld op sociale media. De 28-jarige blondine vertelde recent op televisie over haar rol in een videoclip van dj Jean en zanger Jeffrey Lake. Maar velen herkenden de Haagse moeder van twee kinderen niet meer. ,,Is dit echt Barbie?''