Het beste uit twee jaar Bingewatchers

Waar het serielandschap eerst vooral beheerst werd door Netflix, zijn er in twee jaar tijd een aantal nieuwe spelers op de markt gekomen. Goes is groot fan geworden van Disney+, Heezen had meer verwacht van Quibi en beiden zien er in de toekomst nog heel veel bij komen. Ook blikken ze terug op de beste series die ze besproken hebben en nog veel meer. Alle afleveringen van Bingewatchers luister je hieronder, abonneren kan via Spotify, Apple podcast of Stitcher.