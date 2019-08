Het circus om het Songfestival benadrukt nog maar eens hoe de NPO met geld omgaat

Ophef over nieuw Kinderen voor Kinderen­lied: ‘Dit vrolijke nummer leidt echt niet tot obesitas’

12:21 Het splinternieuwe Kinderen voor Kinderen-liedje Reis Mee! is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten omdat het kinderen in vakantietijd zou aansporen om ongezond en calorierijk te eten. In het door Tjeerd Oosterhuis gecomponeerde nummer, waarvoor hij met cabaretier Jochem Myjer de tekst schreef, wordt gezongen dat kinderen als ze vrij zijn ‘lekker los’ willen gaan met ‘pizza, pasta en patat’.