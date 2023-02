Het fluitlied maakt Soundos’ leven kapot en Orgel Joke geeft gezondheidsupdate

Met video Opnieuw onheil in Married at first sight: 'Ik heb de aantrek­kings­kracht niet’

Married at first sight-deelnemer Remco baalt als een stekker dat zijn kersverse vrouw Paula hem tijdens de huwelijksceremonie alleen een kus op de wang gaf. Dat vertelde hij woensdagavond in een openhartig gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen, die was aangeschoven en een poging deed de twee dichter bij elkaar te brengen ,,Bij jullie spat het er niet vanaf”, concludeerde hij.

