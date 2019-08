Het Geluid van Qmusic razendsnel geraden: luisteraar wint 8000 euro

Het Geluid werd geraden in de show van Wim van Helden. Luisteraar Rien vertelde: ,,Ik had een paar biertjes op en dan komen vaak de beste ideeën. Dus ik denk dat het het vastklikken van een brandmelder is.” Tot grote verbazing van Q-dj Wim bleek Het Geluid goed te zijn. De dj zei daarop: ,,Ik zou niet iedereen aanmoedigen om een hoop bier te gaan drinken, maar bij jou pakte het wel heel goed uit!” Met het prijzengeld gaat de winnaar lekker op vakantie naar Spanje. Rien is vanmiddag te gast in de middagshow van Domien. Hoewel het een aanzienlijk geldbedrag is voor het raden van een - altijd achteraf - vrij simpel Geluid, was het fortuin van Riens voorgangers groter. De geluiden van ‘het vastklikken van het lipje van een fotolijstje’, ‘het opzetstuk met gaatjes op de gieter zetten’ en ‘het vastklemmen van een vel papier op een klembord’, waren respectievelijk meer dan 60.000, ruim 50.000 en bijna 50.000 euro waard.

Telefooncel

Het raden van ‘het vastklikken van een brandmelder’ is niet het snelste Geluid dat ooit geraden werd. In 2010 werd het terughangen van een haak in een telefooncel, inmiddels nostalgisch te noemen, binnen een dag geraden. Het was toen 3200 euro waard.



Omdat Het Geluid zo snel geraden is, start Qmusic morgen met een nieuw geluid, met de beginwaarde van 2500 euro. Vanaf 26 augustus zijn Mattie en Marieke terug en is Het Geluid elke ochtend om 7.30 uur in de SuperRonde 100.000 euro waard. Luisteraars kunnen meespelen door zich om 7.00 uur of om 12.00 uur tijdens de aanmeldminuut aan te melden in de Qmusic-app.