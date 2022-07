Het gitzwarte Non Mi Lasciare is niet alleen boeiend door de plot en de locatie

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on-demandfilms, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het misdaaddrama Non Mi Lasciare .

Non Mi Lasciare Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaaddrama (Amazon Prime Video)



Verwacht geen toeristische inkijkjes in de Italiaanse serie Non Mi Lasciare (Don’t leave me) die zich afspeelt in Venetië. Het aangrijpende drama voltrekt zich in de wat minder bekende wijken en wateren van de gondelstad.

Het thema is ook gitzwart: de handel in jongens door een duistere misdaadorganisatie met connecties in de hogere kringen. De vondst van het lijk van een vermiste jongen in een lagune zet alles in beweging.

De serie boeit niet alleen door de plot en de locatie. Minstens zo intrigerend is de Romeinse rechercheur Elena Zonin, een prachtrol van Vittoria Puccini, die naar Venetië wordt gestuurd om als expert de zaak op te lossen.

Don't leave me (Non mi lasciare) Serie Amazon Prime

Ook Elena zit niet lekker in haar vel. Ze heeft een ingewikkelde relatie met haar zoon en moet in Venetië, waar ze opgroeide, samenwerken met een ex die ook rechercheur is. Dat hij in tegenstelling tot haar een gelukkig familieleven heeft, maakt de verhoudingen niet eenvoudiger.

Don’t Leave Me speelt zich op verschillende niveaus af. Ook een ontvoerd jongetje en zijn bewaker worden gevolgd, zodat de kijker weet dat Elena niet aan waanvoorstellingen lijdt, zoals haar meerderen willen doen geloven. Vertolker Puccini weet haar complexe gemoedstoestand perfect te raken.

