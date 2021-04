Het hobbelige leven van Samantha de Jong en waarom het andere Oh Oh Cherso-sterren beter afgaat

Onderzoek: vertrouwen in koning op laagste punt sinds inhuldi­ging

24 april Een meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in koning Willem-Alexander, maar het is het afgelopen coronajaar wel gedaald tot het laagste punt sinds zijn inhuldiging in 2013. Dat heeft te maken met de omstreden vakantie naar Griekenland en de hogere toelage die de koning krijgt, meldt EenVandaag op basis van zijn jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel.