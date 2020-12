Het interessantste van Linda's Wintermaand zat buiten de uitzending

All I Want For Christmas Is You voor het eerst op 1 in Groot-Brittannië

12 december Mariah Carey's kerstklassieker All I Want For Christmas Is You heeft na 26 jaar eindelijk de eerste plaats bereikt in Groot-Brittannië. De single stijgt deze week voornamelijk dankzij bijna 11 miljoen streams naar nummer 1, meldt de Britse Official Charts Company.