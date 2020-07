Het is een zooitje bij John de Mols Talpa

Topdj's Armin van Buuren en Nicky Romero ‘breken bij elkaar in’

12:50 Armin van Buuren en Nicky Romero verzorgen vanavond een back to back optreden. Dat gebeurt vanuit hun eigen studio, waarbij ze dus virtueel bij elkaar ‘inbreken’. De twee dj’s werkten voor het eerst van hun carrière samen. Dat leidde tot een nieuwe plaat I Need You To Know.