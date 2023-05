‘Het is kwalijk hoe mensen bewust Jeroen Snel verkeerd willen begrijpen’

De dramaserie The Cheaters staat in Angela’s Etalage. En verder is de gameshow van Renze Klamer van start gegaan, geen slechte kijkcijfers, ook geen taart, waar ligt dat aan? Dennis Jansen weet al meer over aflevering 2, want hij was bij de opnames. En in het laatste deel van deze podcast zijn er nog maar twee leden over: presentator Manuel Venderbos en tv-columniste Angela de Jong. Samen blikken ze terug op de finale van het songfestival en geven ze antwoord op de vraag of je naarmate je meer podcasts samen maakt, je ook steeds meer op elkaar gaat lijken... (spoiler: dat klopt!)