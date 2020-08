‘Het is veel te druk in de Efteling, ga niet!’

‘Ik vind dat ook niet zo netjes van de Efteling, want ze wekken de indruk dat je naar een soort van VIP-experience gaat en dat ze voor een select aantal mensen het park open doen,’ zo zegt Van Groningen, in het dagelijks leven radiomaker bij BNR Nieuwsradio . Daarnaast maakt hij de podcast ThemeTalk over pretparken en is hij host van de Racingnews 365-podcast . ‘De Efteling werkt wel met een tijdslot, maar als je daar rondloopt, dan merk je daar niks van. Ik zou daar bijna voor willen waarschuwen: het is gewoon stampvol. En dan moet je ook nog eens anderhalve meter afstand houden.’

Game of Thrones

Van Groningen was te gast in Bingewatchers van Kevin Goes en Charlene Heezen, om te praten over themaparken die over series zouden kunnen gaan. De eerste die bij hem opkwam, was Game of Thrones. ‘Ik begrijp eigenlijk niet, waarom dat nog niet gebeurd is,’ zo stelt Van Groningen. ‘Van het wintergedeelte in de serie kun je een spannende “darkride” maken waarin je vlucht voor de White Walkers. Maar vooral omdat er een grote wereld gebouwd wordt, is het prima geschikt voor een attractiepark.’



