Het knipperlichtrelatie-stoplicht van Justin en Selena staat op groen

Februari 2011

Maart 2013

Het is – voor het eerst – officieel over en uit. Gomez biecht bij de The Late Show with David Letterman op dat ze ‘happy single’ is.

September 2014

Bieber moet zich bij de rechter verantwoorden voor een aanval op een paparazzifotograaf. Tussen de bedrijven door tekenen enkele verslaggevers buiten de zin: ‘Ja, we zijn weer bij elkaar’ op. De reünie is van korte duur. Gomez vertelt in november dat haar single, The Heart Wants What It Wants, over haar ex-lover gaat.