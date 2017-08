Het leven na I Follow Rivers

Mist het publiek die ene grote hit dan niet?

Van Bruystegem: ,,Ik denk dat de meeste mensen nu wel weten dat we een intensere rockband zijn dan we met I Follow Rivers hebben laten zien.''



Block: ,,We zijn vijf jaar verder. Het lijkt me dat het overgrote deel van onze toeschouwers geen setlijst vol muziek die ze niet leuk vinden weerstaat om één liedje te horen. Misschien was het in begin anders, hoor. Toen moeten er festivalbezoekers verrast zijn geweest. Of misschien zelfs geschokt, ja. Ondertussen hebben die onze andere muziek ontdekt of ze zijn weer afgehaakt. Voilà.''



Was het leuk om even een hitartiest te zijn?

Block: ,,Het was vooral vreemd. We werden ineens herkend toen we in Duitsland over het vliegveld liepen. Het was niet onze bedoeling, maar ineens hoorden we bij de vibe die op bijna alle radiostations hetzelfde is. Op de radio mag er namelijk heel veel niet. Bang als de makers zijn dat mensen wegzappen bij andere muziek.'' Met een lach: ,,Dat geldt dus vrijwel voor al onze andere muziek.''



Van Bruystegem: ,,Het zijn wel de drukste vijf jaar uit onze loopbaan geweest. Maar ik heb net zulke mooie herinneringen aan een van mijn eerste optredens. In een Vlaams café, met drie bezoekers als publiek. Sinds I Follow Rivers is er van alles meer. Meer optredens. En ook meer geld, laten we daar niet hypocriet over doen.''