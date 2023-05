Het Onbekende heeft veel weg van een film: snufje James Bond, een vleugje Top Gun

recensie Recensie: Beau is afraid met Joaquin Phoenix is een even debiele als ronduit fascineren­de filmtrip

Het jaar is amper halverwege, maar Beau is afraid is nu al de meest krankzinnige film van 2023. Deze drie uur durende odyssee met Oscarwinnaar Joaquin Phoenix (Joker, Gladiator) in de hoofdrol, voelt als een wandeling door het zenuwstelsel van een hypochonder met een oedipuscomplex. Het levert een even frustrerende als ronduit fascinerende kijkervaring op.