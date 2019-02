Het spel is gespeeld, de Mol is bekend!

Aflevering 7 kende een schokkende finale. Bij een ‘dubbele executie’ moesten de door velen verdachten Rick Paul én Jamie het spel verlaten. Kort daarvoor moest een flink bedrag uit de pot worden ingeleverd. In hoeverre zagen we hier de Mol aan het werk?



Gudo graaft in zijn wekelijkse video verder naar de identiteit van de Mol en doet weer enkele opvallende ontdekkingen. Met Rick Paul en Jamie uit beeld, is er wat hem betreft één persoon die nu de Mol wel móet zijn. Eens of oneens? Mail naar: mol@ad.nl



Duik hier in ons Mollendossier.