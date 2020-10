Het trucje van Borat blijkt uitgewerkt in nieuwe film

Martijn Krabbé zoekt naar beste kerstdorp­bou­wers

20 oktober RTL is op zoek naar mensen die het mooiste, beste, meest gedetailleerde, maar bovenal gezelligste kerstdorp van Nederland kunnen bouwen. In december presenteert Martijn Krabbé Merry Little Christmas, een programma waarin de kerstdorpbouwers de strijd met elkaar aangaan.