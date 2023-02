Het verschil tussen Amalia en Máxima overbrug je niet met een bloemetjesjurk meer of minder

Vlaamse zanger Bart Peeters ‘mag’ van RTL geen liedjes van Marco Borsato en Lil Kleine coveren

De Belgische zanger en presentator Bart Peeters mag van RTL geen liedjes zingen van Marco Borsato en Lil Kleine in het nieuwe programma Tulpen uit Antwerpen omdat beide artiesten in opspraak zijn geraakt. ,,Achteraf is deze beslissing te voorzichtig geweest”, reageert RTL.

