Het voelt als scènes uit een ander universum, maar dit is dus Brabant

Begrafenissen in Brabant in coronatijd. Het klinkt niet bepaald als een lekker niemendalletje om nog even de zinnen te verzetten voor het slapen gaan. Maar toch ben ik blij dat ik de aflevering van Kruispunt van gisteren heb gekeken. Want hoe verdrietig het onderwerp ook is – je zou je 93-jarige moeder maar niet mogen knuffelen op haar sterfbed - het was vooral een ode aan de veerkracht van de mens. Die blijkt in staat om zelfs op de donkerste momenten troost en schoonheid te putten uit kleine dingen.



Voor iedereen die in een zwaar getroffen dorp in Brabant woont, zal het bovenstaande misschien naïef klinken. Ik vrees dat het voor hen inmiddels dagelijkse kost is, dat zich een lint bewoners langs de straten vormt om een overleden dorpsgenoot de laatste eer te bewijzen, als alternatief voor mis en koffietafel. Maar in mijn eigen Randstedelijke omgeving, waar al mijn intimi gelukkig nog gezond zijn en er geen opa’s en oma’s in een verzorgingshuis zitten, voelt het als scènes uit een ander land, een ander tijdsgewricht en wellicht zelfs een ander universum. In plaats van de bittere werkelijkheid op nog geen half uur rijden.



Het kleine en het grote leed, het was allemaal even schrijnend. Kleinkinderen die met stoepkrijt pijlen tekenden op tuintegels om bezoekers langs het raam te leiden waarachter opa, de populaire kastelein, lag opgebaard in een open kist. Een echtgenote die het erg vond dat ze niet naar de kapper kon voor de begrafenis, terwijl haar overleden man haar zo graag goed verzorgd zag. Een dochter die haar moeder had weggebracht en thuis, met haar rouwkleding nog aan, hoorde dat ook haar broer dood was. Een begrafenisondernemer die vertelde hoe de zoon van een overledene bij de kerk vijf mensen moest aanwijzen die buiten moesten blijven, omdat 30 aanwezigen het maximum is.