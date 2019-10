Het voelt bijna als mijn plicht om u op de docu Niks aan de hand te wijzen

Ik wilde het hier zo graag over Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen hebben, zonder twijfel het mooiste dat televisie momenteel te bieden heeft. Zelfs de decoreerstress van een verliefde Martien Meiland valt erbij in het niet. Van de ontroering om het overlijden van hond Mo naar een bitterzoete glimlach om een grap over geitensaté en daarmee in een dramaserie de essentie van het leven vangen, is zó knap. Hulde voor alle makers en vooral voor André van Duin die onvergetelijk is als Evert.



Maar ik krijg de documentaire Niks aan de Hand, eerder de avond op NPO 2, maar niet uit mijn hoofd. En omdat die maar een fractie van de kijkers van Hendrik Groen trok, voelt het bijna als een plicht om u daarop te wijzen. Dappere, sterke Miranda verdient een groter publiek. Niet dat de film makkelijk is. Ik heb tien keer op het punt gestaan om te zappen, omdat mijn maag zich omdraaide en mijn hoofd het niet aankon. Het was gruwelijk, misselijkmakend en ik liep als kijker flink tegen mijn eigen vooroordelen aan, maar ik ben toch blij dat ik het tot het einde toe volgehouden heb.