Het was veelzeggend dat Margriet van der Linden met geen woord repte over het einde van M

update Doktoren ontdekken eindelijk wat Hans Kazàn mankeert: ‘We zijn enorm opgelucht’

Een week na zijn opname in het ziekenhuis hebben doktoren eindelijk ontdekt wat goochelaar Hans Kazàn (68) mankeert. Hij blijkt last te hebben van overtollig maagzuur, dat de ernstige misselijkheid en het braken veroorzaakte. ,,We zijn met z'n allen erg opgelucht”, zegt zoon Steven Kazàn.

17 maart