Hij is er: de trailer van James Bonds No Time To Die

Alweer K-pop-ster dood teruggevon­den: Cha In Ha (27) stapte vermoede­lijk uit het leven

11:24 De Zuid-Koreaanse zanger en acteur Cha In Ha is gisteren dood teruggevonden. Hij is 27 jaar oud geworden. De politie is een onderzoek gestart naar zijn overlijden, maar volgens verschillende bronnen gaat het alweer om een zelfmoord in het K-pop-milieu.