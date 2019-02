Hilversum houdt adem in: wat gebeurt er met publieke omroep?

Moeder van Jan de Hoop overleden

8:21 De moeder van RTL-coryfee Jan de Hoop is overleden. Dat meldt de nieuwslezer op Twitter. ,,Vannacht is onze lieve, mooie, zorgzame en sterke moeder overleden", schrijft De Hoop. ,,Ze is bijna 90 geworden. Voor altijd in mijn hart en mijn gedachten."