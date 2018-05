Hit 15 miljoen mensen krijgt plekje in volgende editie Van Dale

Het lied werd in 1996 gecomponeerd voor een reclamespot van de toenmalige Postbank waarmee de bank het Nederlandse gemeenschapsgevoel wilde aanspreken. ,,De reclamemakers achter de campagne wisten met een aanstekelijk nummer heel goed ons Nederlandse groepsgevoel, onze solidariteit en de trots op onze autonomie aan te spreken", aldus Den Boon. "Het is eigenlijk ons tweede volkslied geworden."

Het nummer stond bijna vier maanden in de hitlijsten en bekleedde wekenlang de eerste plaats. ,,De EU leek in de jaren negentig nog ver weg. En je mocht in die tijd nog trots zijn op nationalistische gevoelens; het is een heel positief lied. Tegenwoordig is dat gedachtegoed gekaapt door de populisten en zien veel mensen nationalisme niet meer als iets positiefs."

Minder onschuldig



Bovendien is er de afgelopen twee decennia teveel gebeurd in Nederland dat het gemeenschapsgevoel heeft aangetast. ,,Nick en Simon hebben recent een nieuwe versie gemaakt, 17 miljoen mensen. Maar in de tekst wordt opeens gesproken over Tokkies en politieke moorden. Nederland is een stuk minder onschuldig geworden dan twintig jaar terug."

Vooral de frase 'op dat het hele kleine stukje aarde' heeft de tand des tijds wél doorstaan, beklemtoont Den Boon. ,,Zo zien we onszelf graag, als klein en dapper. We zijn trots op dat kleine stukje wereld dat we bezitten. Het is een gevleugelde epifrase geworden, net zoals mensen in Den Haag gelijk herkennen als je 'mooie stad achter de duinen' zegt. Je vindt de zin 'dat hele kleine stukje aarde' ook nog steeds veelvuldig terug in kranten en andere media."

Eerder meldde Den Boon al dat in de nieuwe Van Dale quotes als 'harder dan ik hebben kan' van BLØF, 'een eigen huis een plek onder de zon' van Henk Westbroek en 'het is een nacht die je normaal alleen in films ziet' van Guus Meeuwis zullen worden opgenomen.