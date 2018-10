Hitmachine Beste Zangers levert nieuwe ster af: Davina Michelle

Gisterenavond was de laatste aflevering van dit seizoen van de Beste Zangers op televisie. De duettenaflevering was goed voor 1,3 miljoen kijkers. Een blik op de iTunes-lijst leert dat de aflevering werd gewonnen door Tino Martin en Davina Michelle. Hun versie van Voorbij van Marco Borsato en Do zorgde voor kippenvel. Alain Clark beschreef het als volgt: ,,Ik zit op de bank, maar voor mij is net alsof ik televisie zit te kijken. Dit was wat mij betreft een uitvoering en combinatie waar een laagje over zat van magie.” Dus schoot de versie van Davina Michelle en Tino Martin meteen hoog de iTunes-hitlijsten in.

Dat is niet nieuw voor Davina Michelle. De YouTube-sensatie, die wereldwijd al eens viral ging met een cover van P!nks What About Us, was vrijwel elke aflevering hoog in de hitparade te vinden. Absoluut hoogtepunt dit seizoen van Beste Zangers was haar versie van Duurt te Lang. De blonde zangeres staat op dit moment nog steeds op nummer 1 met het liedje van Glen Faria.



Haar deelname aan Beste Zangers heeft enkel een vraagteken achter gelaten. Als Davina Michelle met eigen werk komt, gaat ze dat in het Nederlands of Engels doen. Zelf zegt ze liever in het Engels te zingen, maar vooral haar Nederlandstalige covers sloegen aan bij de kijker en leverde haar een felbegeerde nummer 1-hit op. In welke taal dan ook, dat we meer gaan horen van de Rotterdamse nachtegaal lijkt overduidelijk.



Lees ook: Beste Zangers krijgt spin-off met zingende YouTube-talenten