Hitproducer Mark Ronson verloofd met dochter van Meryl Streep

Jan Dulles roert kijkers tot tranen in Onmogelij­ke Duetten

7 juni 3JS-zanger Jan Dulles maakte gisteravond diepe indruk op de kijkers van Onmogelijke Duetten met zijn vertolking van Flink zijn, in een duet met zijn muzikale held Robert Long. Het was voor hem een bijzondere belevenis, niet in de laatste plaats omdat de opnames plaatsvonden vrij kort na het overlijden van zijn dochter Donna.