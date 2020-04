Hitserie Mocro Maffia krijgt derde seizoen

Na de bloedstollende seizoensfinale was de vraag naar een derde seizoen groot, zegt creatief producent en hoofdrolspeler Achmed Akkabi: ,,Het tweede seizoen heeft misschien nog wel meer losgemaakt bij de kijkers dan het eerste. Na de laatste aflevering werden we overspoeld met de vraag of er een derde seizoen komt. Ik ben blij dat we nu al aan kunnen kondigen dat we die samen met Videoland gaan maken!”



De regisseurs van de serie waren onlangs te gast in onze podcast Bingwatchers: