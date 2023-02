Hitserie The Blacklist stopt na tiende seizoen

De misdaadserie gaat over een zware crimineel die zegt de FBI te willen helpen andere misdadigers te pakken. In het tiende seizoen keert in ieder geval hoofdrolspeler James Spader weer terug. Het wordt zijn tweede zonder actrice Megan Boone, die aan het einde van seizoen acht afscheid nam van haar hoofdrol in de succesreeks.

Naar The Blacklist kijken in de VS zo’n 22 miljoen mensen per aflevering. In Nederland is de serie on demand te bekijken via zowel Videoland als Netflix. In het verleden hadden Nederlandse actrices als Famke Janssen en Lotte Verbeek een bijrol in de serie.