Hitzanger George Ezra geeft optreden in the Qube bij Qmusic

Dat maakte Kai Merckx vanochtend bekend in de ochtendshow op de zender. Met het nummer Budapest brak de Brit in 2014 op 20-jarige leeftijd internationaal door. Sindsdien bestormde hij regelmatig de hitlijsten, zijn grootste succes tot nu toe was het lied Shotgun, dat op nummer één belandde in de Top 40.

Meer recent wisten ook Anyone for you (Tiger Lily) en Green green grass de top 10 van de belangrijkste hitlijst te bereiken. In maart 2023 staat Ezra in Ziggo Dome, maar dit jaar krijgen Qmusic-luisteraars dus al de kans hem te zien.

The Qube is een intiem optreden waarbij luisteraars de kans krijgen om een artiest van wereldformaat van dichtbij mee te maken. Onder anderen Robbie Williams, The Script, Dua Lipa en John Legend gingen George Ezra voor in eerdere edities van the Qube. De laatste editie was die van Ed Sheeran, die voor de tweede keer in the Qube optrad.

Luisteraars maken tot en met 5 augustus kans om erbij te zijn door te bellen wanneer ze een nummer van George Ezra horen. Bij het eerste winmoment bij Kai kwamen zojuist al meer dan duizend berichten van luisteraars binnen, aldus de zender.

