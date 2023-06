Hitzangeres Olivia Rodrigo kondigt nieuw album aan met opvallende titel

met fotoZangeres Olivia Rodrigo (20), die in 2021 met hits als Drivers license en Good 4 u in korte tijd een wereldster werd en drie Grammy Awards won, kondigt maandag de langverwachte opvolger aan van haar debuutalbum Sour . De plaat, die op 8 september verschijnt, heeft een opvallende naam.

‘Ik heb het grootste deel van dit album gemaakt tijdens mijn negentiende jaar op deze aarde’, leest een handgeschreven boodschap van Rodrigo in haar nieuwsbrief. ‘Een jaar dat voor mij was gevuld met veel verwarring, fouten, ongemakkelijkheid en good old tienerleed.’

Het album gaat voor haar over ‘groeipijnen’. ‘En over proberen te ontdekken wie ik op dit punt in mijn leven ben en wat ik precies wil zeggen in mijn liedjes.’ De eerste single, Vampire, verschijnt vrijdag. ‘Ik heb het gevoel dat ik met tien jaar ben gegroeid tussen mijn achttiende en twintigste jaar’, aldus Rodrigo. ‘Het was zo’n intense periode van ongemak en verandering. Ik denk dat dat allemaal hoort bij groei, en hopelijk reflecteert het album dat.’

De Amerikaanse zangeres beleefde inderdaad een bizarre twee jaar. Haar eerste album Sour werd geroemd als een van de fijnste break-up-albums ooit gemaakt (The Guardian) en schreef geschiedenis op Spotify. Ze won drie Grammy’s, werd uitgeroepen tot entertainer van 2021 (bij Time) en vrouw van 2022 (bij Billboard). Ze ging naar het Witte Huis om vaccinaties te promoten, ontmoette president Joe Biden en sierde prestigieuze covers van Elle en Vogue. 19.000 mensen stonden online in de wachtrij voor slechts 6000 kaartjes voor haar concert in Afas Live in Amsterdam.

Guts

Rodrigo’s tweede album heet Guts, oftewel ‘ingewanden’. Het verwijst naar de zin ‘I love your guts’, een variatie op de bekende Engelse uitspraak ‘I hate your guts’, een manier om te zeggen: ik haat je hartgrondig. Fans dachten al dat ‘guts’ in de titel zou zitten. Enkele fans kregen bij bestelling van merchandise recentelijk losse briefjes met letters meegestuurd die de woorden ‘spill ur guts’ zouden kunnen spellen, oftewel ‘gooi het eruit’. De producer van de nieuwe plaat is Dan Nigro, die ook Sour produceerde.

