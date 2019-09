Hoe Friends na 25 jaar nog altijd onverminderd populair is

Zo’n 90 miljoen euro had Netflix over voor de rechten om Friends in 2019 te mogen uitzenden. Een smak geld voor een 25 jaar oude sitcom, in een tijd waarin bij veel huishoudens met een druk op de knop een compleet oerwoud aan series beschikbaar is. De streamingdienst geeft geen cijfers, maar het bedrag zegt wel iets over hoe geliefd de serie nog altijd is. Ook onder jongeren die bij de start van de sitcom nog niet eens waren geboren.