Hoe hard haar ster ook rijst, Ryanne blijft gelukkig haar unieke zelf

Er is geen imponerend decor met ledlichtjes. Er is van te voren niet met overslaande stem geroepen dat dit de beste show ooit ging worden. Gelukkig niet, zeg. Nachtdieren op NPO 3 is gewoon wat het is: Ryanne van Dorst die ’s nachts rondrijdt in een oude Mustang en de mensen aanspreekt die ze tegenkomt. Het toont aan dat er voor een bijzonder halfuurtje tv nog steeds weinig meer nodig is dan een oprecht geïnteresseerde presentator en wat branie. En vooruit, een beetje productiewerk vooraf, want natuurlijk zijn niet alle ontmoetingen zo spontaan als ze lijken.



Alle gesprekjes die Ryanne voert zijn de moeite waard, zelfs het korte geginnegap met een wachtende taxichauffeur in Deventer. Dat komt omdat de match klopt: de mensen die ’s nachts in de weer zijn en niet zoals de rest van het land op één oor liggen, hebben allemaal zo hun eigenaardigheden. Of het nu een nachtvisser is, iemand die ufo’s meent te hebben gezien of een instrumentenbouwer met een lichtelijk verontrustende obsessie voor Klaasje van K3.