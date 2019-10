Hoe is het met...? Cindy Pielstroom

Sesam­straat gaat het theater in: ‘Perfect voorbeeld van tijdloos amusement’

7:10 Het is al een halve eeuw de bekendste tv-straat in de wereld, want Sesamstraat is inmiddels in 140 landen te zien. Nu is er de Nederlandse theaterversie, die de komende maanden door het land reist. Met manshoge versies van de hoofdrolspelers en presentatrice Janouk Kelderman.