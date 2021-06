Hoe is het met...? Thomas Anders van Modern Talking

Muziek stal op jonge leeftijd al het hart van Thomas Anders, maar echt succes leverde het hem de eerste jaren niet op. Totdat hij in 1979 een platencontract aangeboden kreeg, nadat hij notabene een muziekwedstrijd verloor. Een jaar later bracht Thomas zijn debuutsingle Judy uit, gevolgd door andere nummers als Es war die Nacht der ersten Liebe en Ich will nicht dein Leben. Maar toen de zanger in 1983 Dieter Bohlen leerde kennen, nam zijn carrière een totaal andere wending. Een wending die voorgoed zijn leven veranderde.



Waar Bohlen aanvankelijk nummers voor Anders produceerde, besloten de twee een jaar later, in 1984, samen te gaan werken onder de naam Modern Talking. Het bleek een schot in de roos: met het lied You're My Heart, You’re My Soul, verwierven de twee wereldwijde bekendheid en in de jaren 80 en 90 werden meer dan 125 miljoen platen van het nummer verkocht. Bovendien stond You’re My Heart, You’re My Soul in 35 landen op nummer één. Het waren de hoogtijdagen van de Italodisco voor de mannen, kenmerkend door hun wijde roze en blauwe jasjes, grote schouderstukken, overgecoiffeerde kapsels en stralende witte tanden.