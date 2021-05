Hoe is het nu met...? Caroline Holden uit Baywatch

Het was heus niet alleen Pamela Anderson die de harten van menig man op hol deed slaan met haar rol als C.J. Parker in Baywatch. Yasmine Bleeth, inmiddels 52 jaar oud, schitterde drie seizoenen lang als Caroline Holden naast Pamela Anderson en ook zij wist met haar lange, bruine lokken, blauwe ogen en rode badpak de kijkers in te pakken.



Bleeth werd in het vierde seizoen van de hitserie geïntroduceerd als het zusje van Stephanie Holden (Alexandra Paul). Ja, ook zij was een Baywatch-ster, maar met haar korte jongensachtige kapsel viel zij toch een beetje uit de toon. Niet gek dat tienerjongens in de jaren 90 hun kamer liever vol hingen met foto’s van Pamela Anderson of dus Bleeth.



Bleeths verschijning in de serie bezorgde haar ook direct haar doorbraak. In 1995 werd ze door magazine People genomineerd als één van de vijftig mooiste vrouwen ter wereld. Van 1996 tot 2001 stond ze ieder jaar in de top 100 meest sexy vrouwen ter wereld in For Him Magazine. Ook in de Amerikaanse editie van FHM bleef Bleeth in trek: van 2000 tot 2003 stond ze ieder jaar in het lijstje van de 100 meest sexy vrouwen van Amerika.



Het bleef niet alleen bij lijstjes; Bleeths rol in Baywatch leverde haar nog meer tv-successen op. Zo speelde ze nog in verschillende films en series als Nash Bridges, Titans, Hidden War en Road Rage. Ondertussen bleef ze als model werken en verscheen ze vaak in badkleding of lingerie. Ze had ooit zelfs haar eigen badkledinglijn genaamd Yaz Wear.