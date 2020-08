Hoe is het nu met...? Ellen uit Vrienden voor het Leven

Wie de naam Mary-Lou van Stenis hoort, zal waarschijnlijk direct aan Patty Starrenburg (Spijkerhoek) en Ellen Veenstra-van den Berg (Vrienden voor het Leven) denken. De Vlaardingse actrice, die inmiddels een bestaan buiten de spotlights leidt, maakte in de jaren 80 en 90 furore in beide hitseries. Samen met Peter Lusse, die de rol van de onnozele Eddy vertolkte in Vrienden voor het Leven, had ze drie seizoenen lang de lachers op haar hand.



De twee komen elkaar nog wel eens tegen, maar sprake van een hechte vriendschap is er niet. ,,We waren goede collega’s. Voor de buitenwereld lijkt het alsof we twintig jaar intensief contact hebben gehad, maar dat is niet zo.” Dat ligt volgens Van Stenis aan het feit dat Vrienden voor het leven maar drie seizoenen heeft gekend, ondanks dat de serie tien jaar lang herhaaldelijk op televisie te zien was. ,,Ik heb projecten gehad waaraan ik langer heb gewerkt.”