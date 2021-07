Hoe is het nu met...? Love Generation-dj Bob Sinclar

Feel the Love Generation… Grote kans dat dit nummer nog steeds in het geheugen van veel mensen gegrift staat. Het lied werd in 2005 uitgebracht en werd een wereldwijd succes. Ook in Nederland sloeg Love Generation aan en stond het maar liefst 25 weken in de hitlijsten genoteerd. De dj achter het nummer, Bob Sinclar, lijkt inmiddels niet meer zulke grote hits uit te brengen als destijds.