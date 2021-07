Hoe is het nu met...Marco Borsato’s duetpartner Lucie Silvas?

Ziggo Sport haalt Frans voetbal binnen

9:26 Ziggo Sport gaat vanaf komend seizoen wedstrijden uitzenden van het Franse voetbal. De zender sleepte de uitzendrechten van de Franse voetbalcompetitie, de Ligue 1 binnen voor drie jaar. To 2018 was de Ligue 1 te zien bij Eurosport, maar de laatste jaren was de liefhebber van het Franse voetbal veroordeeld tot illegale livestreams.