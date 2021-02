Hoe is het nu met...? Michael Jacksons neefjes 3T

De bijzondere namen Taj, Taryll en Tito Joe zeggen je waarschijnlijk weinig, maar in de combinatie van 3T en hun wereldberoemde achternaam Jackson dan weer wel. Taj, Taryll en T.J.: de drie zonen van Michael Jacksons broer Tito, het trio dat zich in 1994 aansloot bij Michaels label MJJ Entertainment. De T’s maakten een vliegende start toen hun album Brotherhood wereldwijd 3 miljoen keer over de toonbank ging. Why?, Stuck on you en Anything behoren tot hun grootste hits.