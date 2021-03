Hoe is het nu met… Sandra Kim?

Ze was pas 13 jaar toen ze het Eurovisie Songfestival won. Met J’aime la vie was de Vlaamse Sandra Kim in het Noorse Bergen in 1986 met 176 punten de duidelijke winnares. In het jaar waarin Frizzle Sizzle voor Nederland dertiende werd, kreeg de loopbaan van de als Sandra Caldarone geboren zangeres een kickstart. Onder de artiestennaam Sandra Kim, een afgeleide van de in de jaren 80 populaire Britse Kim Wilde.